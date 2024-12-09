İsrail Güçleri, Golan Tepeleri'ni Geçerek Suriye Topraklarına Girdi

İsrail, Suriye Topraklarına Girdi

İsrail güçleri, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına adım attı. Bu önemli gelişmeyi, New York Times gazetesine dayandıran İsrailli yetkililer, hafta sonunda hava güçlerinin de Suriye devletinin askeri varlıklarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Askeri Hedefler ve Tehditler

Yetkililer, vurulan askeri varlıkların “muhaliflerin” eline geçmesinin İsrail için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle, operasyon hedefleri arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzeleri yer aldı.

Netanyahu'nun Talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ordusuna Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi “ele geçirmeleri” konusunda talimat vermişti. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı da işgal ettiğini doğruladı.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmaktadır. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.