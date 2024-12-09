DOLAR
34,77 -0,09%
EURO
36,71 0,05%
ALTIN
2.963,4 -0,59%
BITCOIN
3.458.489,13 0,35%

İsrail Güçleri, Golan Tepeleri'ni Geçerek Suriye Topraklarına Girdi

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına adım attı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 03:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 03:52
İsrail Güçleri, Golan Tepeleri'ni Geçerek Suriye Topraklarına Girdi

İsrail, Suriye Topraklarına Girdi

İsrail güçleri, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına adım attı. Bu önemli gelişmeyi, New York Times gazetesine dayandıran İsrailli yetkililer, hafta sonunda hava güçlerinin de Suriye devletinin askeri varlıklarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Askeri Hedefler ve Tehditler

Yetkililer, vurulan askeri varlıkların “muhaliflerin” eline geçmesinin İsrail için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle, operasyon hedefleri arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzeleri yer aldı.

Netanyahu'nun Talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ordusuna Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi “ele geçirmeleri” konusunda talimat vermişti. Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı da işgal ettiğini doğruladı.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmaktadır. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri, Golan Tepeleri'ni Geçerek Suriye Topraklarına Girdi
2
Türkiye'nin 2025 Vizyonu ve Diğer Gelişmeler
3
New York'ta Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı
4
Şırnak'ta 'Sihirli Dünya' Çocuk Oyunu Büyüledi
5
21. Ankara Kitap Fuarı Bugün Sona Eriyor
6
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Asgari Ücret İnsanca Yaşamak İçin Olmalı
7
Bakan Kurum, Antalya'nın Çevre İhtiyaçlarını Görüşmek Üzere Başkan Böcek'i kabul etti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor