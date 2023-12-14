İsrail güçleri Han Yunus ve Refah'a saldırdı: 27 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), saldırılarda 18 bin 608 Filistinlinin öldüğünü, 1,9 milyon Filistinlinin de yerinden edildiğini açıkladı. İsrail ordusu ise 444 askerinin öldürüldüğünü, 1200 İsraillinin de yaralandığını duyurdu. İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan ve 3 gün uzatılan insani arada, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak çatışmalar yeniden alevlendi ve Gazze Şeridi'nde sivil altyapı büyük zarar gördü.

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere ve güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine hava saldırıları düzenlendi. Refah kentinde bulunan Aşur ve Ebu Ziya ailelerinin yaşadığı evlere saldırı düzenlendi. Yapılan saldırılarda en az 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan İsrail'in topçu birliklerinin Gazze'nin doğusunda yer alan - Ed-Derc ve Et-Tuffah mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ilçesine yönelik de saldırılarının devam ettiği bilgisi geldi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'da "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı. BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kaydedilmeye başlandığı tarihten bu yana, UNRWA tarafından yayımlanan rapora göre, Batı Şeria'da 2023 yılında 271 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Bu ölümlerin içinde 69 çocuk bulunuyordu.

Raporda, İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen 8 Filistinliye ek olarak, İsrail güçleri tarafından öldürülen 271 Filistinlinin sayısına vurgu yapıldı. Aynı zamanda, raporda İsrail ordusu ve yerleşimciler arasındaki sorumluluğun belirsiz olduğu iki ölüm olayına dikkat çekilirken, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da toplamda 281 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.