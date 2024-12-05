İsrail Güçleri Nablus'ta 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Nablus'taki Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdikleri baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Nablus'un Eski Şehir bölgesi dahil, kentin birçok noktasına yapılan baskınlar sırasında sokaklarda ateş açıldığı belirtildi.

Baskın ve Gözaltı Süreci

İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine düzenledikleri baskınlarda arama yaparak 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu olay, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı ve baskınların bir parçası olarak kaydedildi.

Hayatını Kaybedenler

Son verilere göre, 7 Ekim'den bu yana 167'si çocuk olmak üzere toplam 803 Filistinli İsrail askerleri ve topraklarını işgal eden İsrailliler tarafından saldırılarda hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerginliği artırırken, uluslararası toplumda da yankı uyandırmaya devam ediyor.