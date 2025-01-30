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İsrail Güçleri Nablus'ta Bir Filistinliyi Daha Hayatından Etti

İsrail güçlerinin Nablus'ta düzenlediği saldırıda 42 yaşındaki Kasım Aleyke hayatını kaybetti. Son dönemde artan saldırılara dikkat çekiliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:45
İsrail Güçleri Nablus'ta Bir Filistinliyi Daha Hayatından Etti

İsrail Güçleri Nablus'ta Bir Filistinliyi Daha Hayatından Etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus kentine askeri araçlarla baskın düzenledi.

İsrail güçleri, aileviyle birlikte kentin doğusundaki Ravda Mahallesi'nde yürüyen bir Filistinliye ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Filistinli, İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Filistin Sağlık Bakanlığından gelen verilere göre, Kasım Aleyke (42) hayatını kaybetti.

İsrail'in ABD’nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanıyor.

Söz konusu dönem içerisinde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 890'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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