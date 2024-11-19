İsrail Güçleri Şufat Mülteci Kampı'nda Bir Filistinliyi Vurdu

Olayın Gelişimi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şufat Mülteci Kampı girişinde bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

İddialar ve Açıklamalar

Yapılan açıklamalara göre, İsrail polisi, Şufat Mülteci Kampı girişindeki İsrail ordusuna ait kontrol noktasında, “elinde bir çanta sakladığı” iddiasıyla bir Filistinliye ateş açıldığını belirtti.

Filistinli şahsın, “durması yönündeki uyarılara uymayıp” mülteci kampı girişindeki araç şeridinden ilerlemeye devam ettiği öne sürüldü.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralanan Filistinli, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.