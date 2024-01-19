İsrail güçleri Tulkerim kentine baskın düzenledi: 1000 binada arama yapan askerler 37 Filistinliyi gözaltına aldı

Tulkerim kentinde 45 saatlik bir “operasyon” gerçekleştiren İsrail güçleri, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), sınır muhafızları ve sivil kıyafetli “mustaribin” birimlerinden oluşuyordu. Ordunun yazılı açıklamasına göre, operasyonda Filistinlilerin evleri arandı.

Tulkerim kenti ve buradaki mülteci kampı, 17 Ocak’ta İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırı, Nur Şems Mülteci Kampı’nı da içine alacak şekilde genişletildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 1000 binada arama gerçekleştirdiği, çok sayıda şüpheliyi ifadeye aldığı ve 37 kişiyi tutukladığı belirtildi. Ayrıca, İsrail güçlerinin 400’den fazla bomba imha ettiği, 27 silah ve çok miktarda askeri malzemeye el koyduğu, 5 bomba yapımı atölyesi ve 4 istihbarat merkezini yok ettiği iddia edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak’tan beri Tulkerim’de 8 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 369 Filistinli yaşamını yitirdi.







GAZZE'DE ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 24 BİN 762 OLDU

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 24 bin 762’ye ulaştı. Son bir günde 142 kişi daha öldü. Gazze’de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 105 gündür devam eden saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrail saldırıları 24 saat içinde 142 Filistinliyi daha katletti, 278 Filistinliyi de yaraladı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 7 Ekim’den beri devam eden saldırılarda ölen Filistinli sayısının 24 bin 762’ye, yaralı sayısının da 62 bin 108’e çıktığını söyledi. Kudra, cenazelerin enkazların ve yol kenarlarının altında kaldığını, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığını belirtti.