İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Başkalarının Hayatını Etkileyen Baskınları

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarla birçok insanı zorla yerinden etti. Yerel kaynaklara göre, iş makineleriyle yapılan altyapı tahribatıyla da kamp sakinlerinin yaşam alanları ciddi şekilde zarar görüyor.

Olayların Detayları

Filistinli yetkililerin aktardığına göre, Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame, devam eden baskınların şiddetinin arttığını belirtti. Selame, "Kamp halkının neredeyse tamamı zorla evlerinden çıkarıldı. Güneydeki El-Mukataa Mahallesi'nden kuzeydeki El-Medaris Mahallesi'ne kadar her yerden insanlar zorla tahliye ediliyor," dedi.

Korkutma ve Zorla Boşaltma

Selame, İsrail güçlerinin köpeklerle birlikte baskınlar düzenleyerek kadın ve çocukları korkutmak suretiyle evlerinden çıkmaya zorladığını ifade etti. Zorla boşaltılan bazı evlerin ateşe verildiği ve bazı evlerin askeri üs haline getirildiği bildirdi. Ayrıca, bazı keskin nişancıların kamp alanına yerleştirildiği de ifade ediliyor.

Hava Destekli Baskınlar ve Altyapı Tahribatı

İsrail ordusunun iş makineleri kullanarak kampın önemli mahallelerindeki altyapıyı yok ettiği bildirildi. Tulkerim Mülteci Kampı'nın Hammam, Şuheda, Mukataa, Rubaiye, Belavine, Ganim ve Medaris mahalleleri, ciddi tahribata maruz kaldı. Yangınlar ve yıkımlarla birlikte, bölge giderek yaşanmaz bir hale getiriliyor.

Filistin Kızılayı ve Yaralılar

Filistin Kızılayı, Tuna'nın baskınları sırasında yaralanan beş kişiye müdahalede bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, bu yaralılar arasında bir gönüllü sağlık çalışanı da yer alıyor. Kızılay ambulans merkezi baskınları sırasında, 2 çalışanının gözaltına alındığı rapor edildi.

Ciddi Kayıplar ve İhlaller

Son olarak, Filistin Sağlık Bakanlığı, mevcut baskınlar sırasında biri kadın olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.