İsrail güçleri yine sivilleri hedef aldı! Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırdılar onlarca ölü var

Gazze'ye yönelik uygulanan soykırım devam ediyor. İsrail yeniden sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Bölgeden alınan bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı, onlarca ölü ve yaralı var." ifadeleri kullanıldı. Düzenlenen saldırı sonrası ilk tespit çalışmalarının ardından en az 10 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.