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İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail güçleri, Batı Şeria'da son 48 saatte 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:25
İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail Askerleri Gözaltına Almalara Devam Ediyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 48 saat içinde en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, bu durumun işgal altındaki bölgelerde artan baskı ve saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

7 Ekim'den Beri Gözaltı Sayısı 9 Bin 855'e Ulaştı

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından bu yana Batı Şeria'daki gözaltı sayısı 9 bin 855'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılan bireylerin de bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Can Kaybı ve Yaralanmalar Artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleşen askerî baskınlar ve saldırılar sonucunda 592 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, bu süre zarfında 5 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Son gelişmeler, hem uluslararası hem de yerel basında büyük yankı uyandırırken, Filistin halkının yaşadığı güçlükler ve insan hakları ihlalleri tekrar gündeme gelmiş durumda.

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