İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlileri Gözaltına Aldı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 8 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltı Sayısı 9 Bin 930'a Ulaştı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin yaptığı ortak açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla gözaltına alınan Filistinli sayısı 9 bin 930’a yükseldi.

Gözaltına Alınan Filistinlilerin İncelenmesi

Gözaltına alınan Filistinlilerin; El Halil, Kalkilya, Tubas ve Kudüs gibi farklı bölgelerden olduğu bildirildi. Gözaltıların detayları ve nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.