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İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı 9,930'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:40
İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlileri Gözaltına Aldı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 8 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltı Sayısı 9 Bin 930'a Ulaştı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin yaptığı ortak açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla gözaltına alınan Filistinli sayısı 9 bin 930’a yükseldi.

Gözaltına Alınan Filistinlilerin İncelenmesi

Gözaltına alınan Filistinlilerin; El Halil, Kalkilya, Tubas ve Kudüs gibi farklı bölgelerden olduğu bildirildi. Gözaltıların detayları ve nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in bu tür operasyonları, uluslararası toplumda tartışmalara başlatarak insan hakları ihlalleri konusundaki kaygıları artırmaktadır.

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