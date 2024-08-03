İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Hava Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'ya Yönelik Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, Filistin haber ajansı WAFA tarafından bildirildi.

Ateşli Saldırı ve Yaralılar

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı, Tulkerim'in Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan bir yol üzerinde bir otomobile gerçekleştirildi. İki roketin isabet ettiği araçta bulunanlar, yangın çıktığında hayatlarını kaybetti.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri

Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, saldırı sonrası hastaneye getirilen cesetlerin kömürleştiğini ve bunlardan birinin Heysem Nureddin Bıleydi olduğunu duyurdu. Bıleydi'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu ifade edildi.

Genel Grev ve İsyan

Saldırının ardından, Tulkerim'deki ulusal eylem grupları bir genel grev ilan etti. Aynı zamanda, İsrail ordusu durumu değerlendirirken, saldırıya uğrayan araçta silahlı direnişçilerin bulunduğunu bildirdi.

Doğu Kudüs ve Diğer Baskınlar

Öte yandan, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği baskında Filistinlilere gerçek mermi, gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Bu çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı. Ayrıca, Beytüllahim'in batısındaki Husan köyünde düzenlenen bir operasyon ile 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı ve Nablus'ta da 4 Filistinli tutuklandı.