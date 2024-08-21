İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Saldırılar

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'ya Saldırıları Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Nablus, Kalkilya, Tulkerim ve Ramallah şehirlerine yönelik bir dizi baskın gerçekleştirildi.

Baskınlar ve Karşıt Olaylar

İsrail ordusuyla Filistinliler arasında Nablus ve Eski Şehir bölgelerinde, ayrıca Cenin ve Tulkerim'de çatışmalar yaşandı. Olaylar sırasında bölgeden patlama sesleri yükseldi.

Baskınlar esnasında, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açtığı ve yakalanan Filistinlileri gözaltına almak için düzenledikleri baskınlar sırasında evlerden birçok kişiyle birlikte bölgeden ayrıldığı bildirildi. Özel bir baskında ise Kalkilya'da bir Filistinli kadın gözaltına alındı.

Yaralı ve Gözaltılar

Filistin Kızılayı, Nablus’ta yapılan baskında bir gencin yaralandığı ve tedavi için hastaneye sevk edildiğini açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 10,200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin de dâhil olduğu olaylarda 636 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki bölgelerde gözaltı, baskın ve saldırı sayısında önemli bir artış gözlemleniyor.