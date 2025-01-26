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İsrail Güçlerinden Gazze'de Ateş: 5 Yaralı

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'de Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:47
İsrail Güçlerinden Gazze'de Ateş: 5 Yaralı

İsrail Ordusu Gazze'de Silahlı Saldırıya Geçti

İsrail ordusunun, ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek, kuzeydeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Israeli güçleri, anlaşmanın ikinci aşamasının tamamlanmasının ardından, evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin bulunduğu yere ateş açtı.

Yaşanan saldırıda, Gazze kent merkezine dönmeyi bekleyen Filistinlilerden 5 kişi yaralandı. Yine soğuk hava koşullarına rağmen, çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeli, Netzarim kontrol noktasında toplanarak, esir takas anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönme izni bekliyor.

Ateşkes ve Esir Takas Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçişine izin verileceği belirtilmişti.

Ancak İsrail, anlaşmanın hükümlerine aykırı olarak, Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, bu esir serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçişinin engelleneceği ifade edildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara bildirdiğini, Hamas'tan ise söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu gerekçesiyle bu konuda bir söz verilemeyeceği yanıtını aldığını aktardı.

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