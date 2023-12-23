İsrail güçlerinden kan donduran eylem: Mezardaki cansız bedenleri çıkarıp buldozerlerle ezdiler

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetinin boyutu her an daha fazla artıyor. Besin yetersizliği başta olmak üzere insani yaşamın çok kısıtlandığı Filistin dünyanın gündemindeyken İsrail güçlerinin kendi askerleri dahil ayrım gözetmeksizin saldırganlık anlayışı ile yürüttüğü eylemler tüyler ürpertiyor. Filistinliler yetersiz şartlarla uğraşırken bir yanda da korkunç boyutlara ulaşan İsrail saldırılarından korunmaya çalışıyor.

CNN tarafından ortaya atılan iddiaya göre ise Filistinliler ölseler de İsrail zulmünden kurtulamıyor. ABS basın yayın organlarından olan CNN'in haberine göre İsrail ölen Filistinlilerin cansız bedenlerinin yer aldığı mezarları buldozerlerle kazdı ve cesetleri dışarı çıkardı.

Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya'dan alına bilgilere göre toplu mezarlardan çıkarılan ölüler buldozerlerle ezildi. Safiya'nın açıklamasına göre " İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadeleri ile İsrail'in şiddeti gözler önüne serildi. CNN'in paylaştığı videoda hastane bahçesine saçılan çürümüş ceset parçaları da bu iddianın en net kanıtı olarak dünya gündeminde yer aldı.