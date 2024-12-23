İsrail Güçlerinden Kemal Advan Hastanesi'ne Tehdit: Son Sağlık Merkezi Tehlikede

İsrail Ordusu Kemal Advan Hastanesi'ne Yaklaşıyor

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, hastanenin giriş kapısına İsrail ordusuna ait tank ve buldozerlerin yaklaştığını açıkladı.

Hastanedeki Hasta Sayısı 91

Ebu Safiyye, hastanede mevcut durumda 91 hastanın bulunduğunu, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların yer aldığını belirtti. Çok sayıda hastanın yoğun bombardıman altında hayat mücadelesi verdiği kaydedildi.

Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusuna ait tanklar ve buldozerler, Kemal Advan Hastanesi’ne ve bölümlerine açılan yoğun ateş altında hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına doğru yaklaştı," ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Toplumun Müdahale Çağrısı

Hastanenin korunması ve insani yardım koridorlarının açılması için uluslararası toplumun acil olarak devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Safiyye, geçmişte hastanenin jeneratörlerinin birinin hedef alındığını ve hizmet dışı kaldığını hatırlattı.

Gazze’de Soykırım ve Direniş

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kredim, Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi, ekim ayının ilk haftasından itibaren sık sık saldırılara maruz kalıyor. İsrail, hastaneyi artık bir askeri hedef olarak görerek bombardımanlarını sürdürüyor.

Sadece İki Doktorla Hizmete Devam Ediyorlar

Şu anda hastanede sadece iki doktor ve az sayıda hemşire, tüm bu zorluklara rağmen insani görevlerini yerine getirmekte. Kemal Advan Hastanesi, geçmişte 400 binden fazla kişiye hizmet veren, ancak saldırılar nedeniyle büyük zorluk içerisinde kalan bir sağlık kuruluşu.

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, önceki gün, İsrail ordusunun hastane yönetimine, hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyarı yaptığını duyurdu.