İsrail Güçlerinden Kemal Advan Hastanesi'ne Yeniden Saldırı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesi, bu sabah İsrail güçlerince bir kez daha vuruldu. Hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırının acı sonuçlarına dikkat çekerek, "Sağlık malzemelerinin eksikliği ve İsrail'in hastane personelinden 45 kişiyi alıkoyması nedeniyle her gün çok sayıda hastayı kaybediyoruz" dedi.

Hastanenin Sıkıntıları Artıyor

Ebu Safiyye, saldırıdan önce yaptığı basın toplantısında, hastanede bulunan hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları vurguladı. “Gazze’deki sağlık sistemi, çok ağır şartlar altında hizmet vermeye çalışıyor. İsrail’in cerrah ekibinin hastaneye girişine izin vermemesi, durumu daha da kötüleştiriyor” şeklinde konuştu.

Doktorlar Tehdit Altında

Dün gerçekleşen saldırıda, doktorların yoğun bakımda bir yaralıyı kurtarmaya çalışırken hastanenin bombalandığını aktaran Ebu Safiyye, "Bir doktor, İsrail ordusunun hastane yakınındaki evi bombaladığı için ailesinden çoğu kadın ve çocuk 17 kişiyi kaybetti" sözlerini ekledi. Ayrıca, başka bir doktor da acil serviste çalışırken ailesinden 19 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Beslenme Sorunları Baş Gösteriyor

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşanan yiyecek ve su kıtlığı nedeniyle hastaneye, yetersiz beslenme vakalarının gelmeye başladığını ifade eden Ebu Safiyye, hasta popülasyonunun büyük kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğunu dile getirdi.

İsrail'in Göç Politikası

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey bölgesindeki Cibaliya Mülteci Kampı dahil olmak üzere 5 Ekim itibarıyla yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. Ardından 6 Ekim’de kara saldırısı başlattığını duyurdu. Bu adımlar, İsrail basınında “generallerin planı” olarak adlandırılan, Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye etmeyi öngören bir stratejinin parçası olarak yorumlanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaştı. Filistinlilerin Gazze'nin güneyine, Mevasi bölgesine gitmesi yönündeki çağrılar, İsrail ordusunun zorla göç politikasının alt yapısını oluşturuyor.

Bu bağlamda, "Generaller Planı" adı verilen taslak, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilmesini ve bu bölgenin gıda, yakıt ve suya kapatılmasını hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.