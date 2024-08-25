İsrail Güçlerine Karşı Şiddet Olayları: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Canlı Kalkan Olarak Kullandığı Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 19 yaşındaki Filistinli Zahir Tahsin Raddad'ı yaraladıktan sonra askeri aracın ön kısmına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Raddad, hastanede tedavi gördüğü Meir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin Esirler Cemiyeti, Raddad’ın 23 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığını ve ardından askeri aracın önünde kullanıldığını duyurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Raddad, burada gözaltına alındı.

Cerrahi Müdahaleler ve Sonuçlar

Raddad, hastanede geçirdiği cerrahi operasyonların ardından solunum cihazına bağlandı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal Medya Tepkileri

Raddad’ın askeri aracın önünde canlı kalkan olarak kullanıldığı anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve büyük bir tepki topladı.

Ölü Sayısı Artıyor

Raddad’ın ölümü, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısını 23'e çıkardı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde çoğu genç ve çocuk olmak üzere 643 kişi hayatını kaybetti.