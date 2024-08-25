Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Güçlerine Karşı Şiddet Olayları: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu tarafından canlı kalkan olarak kullanılan 19 yaşındaki Filistinli hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:16
İsrail Güçlerine Karşı Şiddet Olayları: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Canlı Kalkan Olarak Kullandığı Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 19 yaşındaki Filistinli Zahir Tahsin Raddad'ı yaraladıktan sonra askeri aracın ön kısmına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Raddad, hastanede tedavi gördüğü Meir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin Esirler Cemiyeti, Raddad’ın 23 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığını ve ardından askeri aracın önünde kullanıldığını duyurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Raddad, burada gözaltına alındı.

Cerrahi Müdahaleler ve Sonuçlar

Raddad, hastanede geçirdiği cerrahi operasyonların ardından solunum cihazına bağlandı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal Medya Tepkileri

Raddad’ın askeri aracın önünde canlı kalkan olarak kullanıldığı anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve büyük bir tepki topladı.

Ölü Sayısı Artıyor

Raddad’ın ölümü, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısını 23'e çıkardı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde çoğu genç ve çocuk olmak üzere 643 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!