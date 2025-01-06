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İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki mülteci kampına ambulansla sızdığı, baskında iki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:50
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Baskınında Ambulans Kullanımı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, biri 80 yaşındaki bir kadın olmak üzere, iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği baskında Balata Mülteci Kampı'na sızmak için ambulans kullandığı ortaya çıktı.

Baskın Anı Güvenlik Kamerasında

19 Aralık tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen baskının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İsrail askerlerinin uluslararası hukuku hiçe sayarak mülteci kampına girmek için yollar geliştirdiğini gösteriyor. Görüntülerde, çok sayıda İsrail askerinin bir ambulansın içinden çıkışı kaydedilmiş.

Yaşanan Çatışmalar ve Sonuçları

Ayrıca, görüntülerdeki anlarda, İsrail askerlerinin sokakta bekleyen Filistinli bir kadına ateş açarak onu yaraladığı ve kadının yere yığıldığı anlar da dikkat çekiyor. Bu baskında iki Filistinlinin yaşamını yitirmesi büyük tepki toplarken, İsrail güçleri'nin yasalara aykırı davranışları gündeme geldi.

Baskınların Sürekliliği

İsrail askerleri, sık sık işgal altındaki Batı Şeria'da bu tür baskınlar düzenlemektedir. Kendilerini hasta ve sağlık çalışanı gibi gösteren kıyafetler giyen İsrail güçleri, 30 Ocak 2024 tarihinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'ne de baskın yapmış, bu baskında tedavi gören birisi hastanede olmak üzere üç Filistinli yaşamını yitirmiştir.

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