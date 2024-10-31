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İsrail Güçlerinin Batı Şeria'da Yasal Olmayan Eylemleri Devam Ediyor

Batı Şeria'da İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü, bir diğer Filistinli ise mermilerle yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 04:18
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 04:18
İsrail Güçlerinin Batı Şeria'da Yasal Olmayan Eylemleri Devam Ediyor

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Harekete Geçti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, “İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen” kişinin cesedinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne ulaştığı dile getirildi. Ancak bakanlık, olaya ilişkin diğer detayları paylaşmadı.

Ayrıca bazı aktivistler, sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlarda, İsrail kuvvetlerinin “Filistinlilere ait olduğu izlenimini verdikleri” sivil araçla Tulkerim Mülteci Kampı'na sızdığını ve burada bulunan Filistinli gence ateş açtığını ifade etti.

Kalkilya'da Yaşananlar

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Kalkilya'nın güneyinde yer alan Hable kasabasındaki ayrım duvarı bölgesinde, 1948 topraklarından ulaşmaya çalışan bir Filistinli işçi, İsrail askerleri tarafından ateş açılarak yaralandı.

Filistin televizyonu ise İsrail ordusunun Kalkilya kentine baskın düzenlediğini ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını bildirdi.

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