İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Baskınında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde, Tubas'ın güneydoğusundaki Tammun kasabasında gerçekleşti; burada İsrail askerleri bir evi ablukaya aldı ve ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, açılan ateş sonucu yaralanan Ahmed Kasım Süleyman Beni Avde (22) hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi ise İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

Önceki Baskınlar ve Artan Şiddet

İsrail ordusu, daha önce Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişiyi silahla yaralamıştı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra, 21 Ocak Salı günü Cenin kentine “Demir Duvar” adını verdiği saldırıyı başlatarak işgal uygulamalarını artırdı.

Saldırılar, Tulkerim ve Tubas gibi bölgelerdeki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Aynı zamanda, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda 100'e yakın bina yerle bir edildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında yaşanan çatışmalarda, 168'i çocuk olmak üzere 939 Filistinli yaşamını yitirdi; yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.