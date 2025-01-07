İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Baskınlarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baskınlarında Can Kaybı Artıyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Tamun’da 18 Yaşındaki Gencin Ölümü

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Tubas'ın Tamun beldesindeki saldırıda 18 yaşındaki Süleyman Mustafa Katişat isimli gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu baskında çok sayıda kişinin yaralandığı ve İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

İnsansız Hava Aracı ve Diğer Saldırılar

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Tubas’ın güneyindeki Tamun beldesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırıda bir Filistinli daha yaşamını yitirirken, İsrail askerleri ölen kişinin naaşını alıkoydu.

Faria Mülteci Kampı ve Nablus’taki Baskınlar

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri, Tamun ve güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Bu esnada buldozerler eşliğinde altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirirken, yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin bu beldeye baskın düzenleyip eski tutuklulardan Cafer Debasise’yi evinin önünde vurarak öldürdüğünü aktardı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Debasise’nin İsrail hapishanelerinde tutulan Kassam mensubu eski tutuklulardan biri olduğunu belirtti.

Son Dönemde Artan Baskılar

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.