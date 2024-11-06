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İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Saldırısı: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateşte bir Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:44
İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Saldırısı: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Ateşi Sonucu Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında açtığı ateş neticesinde bir Filistinli genç yaşamını yitirdi. Olay, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da duyuruldu.

Ateş Açma Gerekçesi

WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah yakınlarındaki bir yerleşim biriminde "araçla ezme eylemi girişiminde bulunacağı" iddiasıyla bir gence ateş açtı. Olayda yaralanan genç, Haris Abdullah Cabbare olarak adlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, Haris Abdullah Cabbare'nin İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiğini belirtti. Bu açıklama, olayın ardından ciddi bir kayıpla sonuçlandığını gösteriyor.

Diğer Olaylar

WAFA'da yer alan başka bir bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskınlar sırasında iki genci yaraladı. Bu baskınların 15 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Son Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 776 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 167 çocuk da yer alıyor.

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