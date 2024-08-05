İsrail Güçlerinin Cenin Baskınında 5 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusunun Cenin Kentine Düzenlediği Baskın

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine gerçekleştirdiği bir operasyonda 5 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, baskında açılan ateş sonucu 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Baskının Detayları

Olay, Cenin kent merkezindeki bir döviz bürosunun çevresinde yoğunlaştı. İsrail askerlerinin bu alanı "kapalı askeri bölge" ilan etmesiyle, sağlık ve ilk yardım ekiplerinin gazdan etkilenenlere müdahale etmesi engellendi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin döviz bürosunda aramalar yaparken göz yaşartıcı gaz kullandıklarını belirtirken, ayrıca bir İsrail aracının üzerine çarpması sonucu 55 yaşındaki bir kadının da yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar ve Saldırılar

Filistin devlet televizyonu, olay sırasında silah seslerinin duyulduğunu ve bazı Filistin direniş gruplarının İsrail askerlerine karşı patlayıcılarla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Son dönemde, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve baskınlarda artış gözlemleniyor.

Yaralar ve Kaybeder

Bu baskınlar sonucunda, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 604 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.