Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Güçlerinin Cenin Baskınında 5 Filistinli Yaralandı

Cenin'deki baskında 5 Filistinli yaralanırken, döviz bürosunun çevresi kapalı askeri bölge ilan edildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:57
İsrail Güçlerinin Cenin Baskınında 5 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusunun Cenin Kentine Düzenlediği Baskın

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine gerçekleştirdiği bir operasyonda 5 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, baskında açılan ateş sonucu 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Baskının Detayları

Olay, Cenin kent merkezindeki bir döviz bürosunun çevresinde yoğunlaştı. İsrail askerlerinin bu alanı "kapalı askeri bölge" ilan etmesiyle, sağlık ve ilk yardım ekiplerinin gazdan etkilenenlere müdahale etmesi engellendi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin döviz bürosunda aramalar yaparken göz yaşartıcı gaz kullandıklarını belirtirken, ayrıca bir İsrail aracının üzerine çarpması sonucu 55 yaşındaki bir kadının da yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar ve Saldırılar

Filistin devlet televizyonu, olay sırasında silah seslerinin duyulduğunu ve bazı Filistin direniş gruplarının İsrail askerlerine karşı patlayıcılarla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Son dönemde, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılarla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve baskınlarda artış gözlemleniyor.

Yaralar ve Kaybeder

Bu baskınlar sonucunda, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 604 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!