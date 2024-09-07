İsrail Güçlerinin Filistinli Çocuğun Cenazesine Eziyet Ettiği Ortaya Çıktı

İsrail Güçleri ve Cenaze İhlalleri

5 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Faria Mülteci Kampı'nda, İsrail güçleri tarafından vurulan ve tedavi edilmesine izin verilmediği için yaşamını yitiren 16 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesine yönelik kötü muamele gündem yaratmaya devam ediyor.

Cenazeye İş Makinesiyle Eziyet

Filistinli aktivistlerin paylaştığı görüntüler, İsrail askerlerinin El Faria Mülteci Kampı'ndaki cenazeyi orduya ait bir iş makinesiyle sürüklediğini ve çocuğun giysilerini parçaladığını ortaya koyuyor. Bu olayın, 5 Eylül’de gerçekleştirilen bir İsrail baskını sırasında meydana geldiği bildirildi. Macid Fida Ebu Zine'nin Hayatını Kaybetmesi

Olay sırasında vurulan Filistinli çocuk Macid Fida Ebu Zine’nin cenazesinin, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin verilmeden iş makinesiyle sürüklendiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çocuğun vurulmasının ardından ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Önceki Benzer Olaylar

Bu, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki başka benzer olaylar için de uyguladığı bir yöntem. Daha önce, vurularak öldürülen Filistinli bireylerin cenazelerine de iş makineleriyle eziyet edilmiştir. Ayrıca, 5 Eylül'deki Tubas kentindeki saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiştir. Ebu Zine’nin cenazesi ise, sağlık ekiplerine teslim edilmeden önce sürüklenmiştir.

Son olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucu toplamda 692 Filistinli hayatını kaybetmiştir.