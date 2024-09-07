Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Güçlerinin Filistinli Çocuğun Cenazesine Eziyet Ettiği Ortaya Çıktı

İsrail'in Batı Şeria'daki bir çocuğun cenazesine uyguladığı kötü muamele dünya gündeminde.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 09:23
İsrail Güçlerinin Filistinli Çocuğun Cenazesine Eziyet Ettiği Ortaya Çıktı

İsrail Güçleri ve Cenaze İhlalleri

5 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Faria Mülteci Kampı'nda, İsrail güçleri tarafından vurulan ve tedavi edilmesine izin verilmediği için yaşamını yitiren 16 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesine yönelik kötü muamele gündem yaratmaya devam ediyor.

Cenazeye İş Makinesiyle Eziyet

Filistinli aktivistlerin paylaştığı görüntüler, İsrail askerlerinin El Faria Mülteci Kampı'ndaki cenazeyi orduya ait bir iş makinesiyle sürüklediğini ve çocuğun giysilerini parçaladığını ortaya koyuyor. Bu olayın, 5 Eylül’de gerçekleştirilen bir İsrail baskını sırasında meydana geldiği bildirildi. Macid Fida Ebu Zine'nin Hayatını Kaybetmesi

Olay sırasında vurulan Filistinli çocuk Macid Fida Ebu Zine’nin cenazesinin, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin verilmeden iş makinesiyle sürüklendiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çocuğun vurulmasının ardından ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Önceki Benzer Olaylar

Bu, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki başka benzer olaylar için de uyguladığı bir yöntem. Daha önce, vurularak öldürülen Filistinli bireylerin cenazelerine de iş makineleriyle eziyet edilmiştir. Ayrıca, 5 Eylül'deki Tubas kentindeki saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiştir. Ebu Zine’nin cenazesi ise, sağlık ekiplerine teslim edilmeden önce sürüklenmiştir.

Son olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucu toplamda 692 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi