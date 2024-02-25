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İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarında bir İsrailli askerin öldürüldüğü açıklandı

Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda 1 İsrail askeri ölürken, 2 asker de ağır yaralı olarak kurtarıldı. İsrail ordusu bu durumu duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:16
İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarında bir İsrailli askerin öldürüldüğü açıklandı

Gazze Şeridi’nin güneyinde çıkan çatışmalarda 1 İsrail askeri öldü, 2 asker de ciddi şekilde yaralandı. Gelişme İsrail ordusunun yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana toplam 578 İsrail askerinin, bunların 239’unun işgal operasyonunda, hayatını kaybettiği bildirildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA 29 BİN 606 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne saldırıya başlayan İsrail, 12 bin 660 çocuk, 8 bin 570 kadın dahil 29 bin 606 Filistinliyi öldürdü, 69 bin 737 kişiyi yaraladı. Binlerce insanın cesedi enkazlarda kalmışken, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef gösterilerek yok edildi.

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