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İsrail, Güney Lübnan'daki 62 Beldede Yaklaşılmaması Uyarısını Yeniledi

İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki 62 belde için geri dönmeme uyarısını tekrarlayarak bölge halkını bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:51
İsrail, Güney Lübnan'daki 62 Beldede Yaklaşılmaması Uyarısını Yeniledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için halkına geri dönmeme uyarısını yineledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgeden yerinden edilenlere çağrıda bulundu.

Adraee, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattındaki köylere bir sonraki duyuruya kadar yaklaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamasında, bu beldelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğini belirtti.

Paylaştığı haritada, yakınlaşılmaması gereken bölgeler arasında öne çıkan yerleşimler ise şunlardı: Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.

Öte yandan, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Ancak, İsrail bu anlaşmayı sık sık ihlal etmekte.

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