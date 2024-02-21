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İsrail güvenli bölge ilan ettiği El-Mevasi'den ardında cesetler bırakarak ayrıldı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi bölgesine girdi, bölgede yaşayan Filistinlilere saldırdı ve çok sayıda ölü bırakarak geri çekildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:14
İsrail güvenli bölge ilan ettiği El-Mevasi'den ardında cesetler bırakarak ayrıldı

İsrail askerleri, Han Yunus’un batı kesimindeki Mevasi bölgesi ve kuzeydoğu tarafındaki El-Karara Limanı’na dün gece saldırdı. 10 saat boyunca devam eden saldırıların sonunda İsrail güçleri bölgeden ayrıldı. İsrail’in geri çekilmesinin ardından, yollar ve tarlalar Filistinli kurbanların cesetleriyle doluydu. Mevasi bölgesi, İsrail’in daha önce Filistinlilerin güvenle kalabileceğini söylediği yerlerden biriydi. İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistinlilerin çoğunun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, bölgede yolların, konutların ve altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği de gözlerden kaçmadı.

GÜVENLİ BÖLGE İLAN ETTİKLERİ MEVASİ BÖLGESİNE SALDIRDILAR

İsrail güçleri, Han Yunus’un batı bölümünde bulunan Mevasi bölgesine dün gece saldırdı. Filistin’in resmi haber kaynağı WAFA, Mevasi’de yaşanan saldırılarda en az 26 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail’in “güvenli” dediği Mevasi bölgesi, çok sayıda Filistinlinin sığındığı çadırlarla doluydu. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta bölümlerinde yaşayan Filistinlileri bu alana yerleşmeye zorlamıştı. Mevasi bölgesi, Gazze’nin güneybatısında Han Yunus kentinin yanında, 12 kilometrekarelik bir kumlu tarım arazisinden ibaretti. Mevasi’de, 100’ü aşkın ev dışında, altyapı, elektrik, iletişim veya asfalt yol bulunmuyordu. Bölgede, geçmişte tarım yapan aileler yaşıyordu ve nüfusun 9 bin civarında olduğu tahmin ediliyordu.

Mevasi, Han Yunus ve Refah olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Han Yunus’taki bölüm, kentin güneybatı ucunda yer alıyor ve Deyr el-Belah’a kadar uzanıyor. Refah’taki bölüm ise, kuzeybatıda kumlu tepeler ve tarım alanlarıyla kaplı. Mevasi’de yaşayan yaklaşık 9 bin Filistinli var ve bunların 2 bini Refah bölgesinde ikamet ediyor.

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