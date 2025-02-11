İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'deki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Görüşüyor

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'deki Durumu Değerlendiriyor

İsrail'in güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının geleceğini tartışmak üzere toplandı. İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, gündemdeki en önemli konular arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı da yer alıyor.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı Başladı

Hamas’ın 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının askıya alındığını duyurmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, toplantıyı yerel saatle 11.00'de gerçekleştirmeye karar verdi. Toplantının başlaması, Netanyahu’nun sabah saatlerinde yaptığı istişarelerin uzaması nedeniyle gecikti.

Toplantının ana başlıkları arasında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının durumu ve Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı bulunuyor. Ayrıca, Hamas’ın Genel Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin, dün gece yaptığı "Cumartesi saat 12.00'ye kadar (esirler) gelmezse kıyamet kopacak" tehdidinin de ele alınacağı bildirildi.

Esir Takası Neden Askıya Alındı?

Hamas, esir takasının askıya alındığını, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle duyurdu. Açıklamada, bu kararın esir takasından 5 gün önce yapıldığına dikkat çekilerek arabulucu ülkelere baskı sağlaması için bir fırsat sunulduğu ifade edildi.

Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığı vurgusunu yaparak, İsrail'in Filistinlilerin topraklarına dönüşünü geciktirmesi, insanlara yönelik devam eden saldırılar ve yardım girişimlerinin engellenmesi gibi ihlallerin, esir takasının ertelenmesine gerekçe olduğunu belirtti.

Netanyahu'ya Yönelik Suçlamalar

Uluslararası alanda ve iç kamuoyunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanan Netanyahu, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere güvenlik kabinesi toplantısını salı akşamından sabaha çekti. Trump ise, "Cumartesi günü öğle vaktine kadar tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkes iptal edilmelidir" diyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.