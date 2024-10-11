İsrail Güvenlik Kabinesi İran'a Saldırı Konusunda Karara Varamadı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Tereddütlü Toplantısı

İsrail'in güvenlik kabinesi, İran'a yönelik bir saldırı planının son durumunu netleştiremedi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren bir oturum düzenlendi. Ancak bu toplantıda saldırıya ilişkin bir oy verme işlemi gerçekleştirilmedi.

Yetki Verilmedi ve Planlar Ertelendi

Olayla ilgili olarak Yediot Ahranot gazetesi, güvenlik kabinesinin karar alamaması nedeniyle Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a henüz yetki verilmediğini bildirdi. Bu durumda, Savunma Bakanı Gallant'ın İran ile ilgili görüşmeler için planladığı Pentagon ziyareti de iptal edildi.

İran'ın Tehditleri ve ABD'nin Müdahalesi

Öte yandan, İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşı bir misilleme yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 9 Ekim'de Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Beyrut'taki saldırıların "en aza indirilmesi" yönündeki talebi de gündemdeki yerini koruyor.