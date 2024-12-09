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İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasında İfade Erteleme Talebi

İsrail güvenlik kabinesi, Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki ifadesinin ertelenmesini istedi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:55
İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Netanyahu'nun Yolsuzluk Davasında İfade Erteleme Talebi

İsrail güvenlik kabinesi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonucunda ortaya çıkan olağan dışı güvenlik durumunu gerekçe göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının ertelenmesini talep etti.

Güvenlik kabinesi üyeleri, dün yaptıkları açıklamada, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve yolsuzluk davasına bakan Hakim Tzachi Uziel'e yarın başlayacak ifade alınma sürecinin ertelenmesine ilişkin ortak bir mektup gönderdiklerini bildirdi.

Mektupta, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısının detayları yer aldı. Toplantıda tüm üyelerin, Netanyahu'nun haftada üç kez mahkeme karşısına çıkışını eleştirdiği belirtildi. Bunun, on yıl öncesine ait davalar nedeniyle yapılmasının oldukça yıpratıcı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Suriye'deki rejim değişikliğinin yarattığı olağanüstü güvenlik durumu ve bunun İsrail'in güvenliği üzerindeki doğrudan etkileri göz önünde bulundurularak, Netanyahu'nun sık sık duruşmalara katılmasının devlet güvenliğine ciddi zarar verebileceği vurgulandı.

Mektupta, bu konunun ciddiyetine dikkat çekilirken, "Bu ciddi uyarıyı dikkate almayanlar, güvenlik zafiyetlerinden sorumlu tutulabilir ve tarih onları bu nedenle yargılayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Netanyahu, yolsuzluk davası kapsamında yarın Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde ifade verecek. Bu duruşmalar, 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde başlamış ancak 3 Aralık'ta İsrail İç İstihbarat Servisi tarafından gelen tavsiyenin ardından Tel Aviv'de yapılmasına karar verilmişti.

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