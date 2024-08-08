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İsrail Güvenlik Kabinesi Tel Aviv'de Acil Toplantı Düzenledi

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hizbullah'a yönelik olası önleyici saldırı hazırlıkları için Tel Aviv'de toplandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:39
İsrail Güvenlik Kabinesi Tel Aviv'de Acil Toplantı Düzenledi

İsrail Güvenlik Kabinesi Acil Durum İçin Toplandı

Başkent Tel Aviv'de bulunan Genelkurmay Başkanlığı'nın yer altı komuta odası, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Hizbullah ile süregelen gerilimler doğrultusunda acil bir değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi.

Toplantının Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, toplantının amacı, Hizbullah’a karşı olası bir acil durum tatbikatı gerçekleştirmekti. Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun, Güvenlik Kabinesi'nden Hizbullah'a yönelik önleyici bir saldırı düzenlemek için onay alma ihtimaline hazırlandığını öne sürdü.

Dikkat Çekici İddialar

Bir diğer İbranice yayın yapan Kanal 13 ise, Tel Aviv yönetiminin mevcut değerlendirmelerine göre, Hizbullah'ın, Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya misilleme olarak üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef alma çabasında olduğunu iddia etti.

Hatırlanacağı üzere, İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı saldırıda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ü etkisiz hale getirmişti.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin ne denli tırmandığını gösteriyor.

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