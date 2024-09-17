İsrail Güvenlik Yetkilileri Lübnan Patlamaları İçin Acil Toplantıya Çağrıldı

Lübnan'daki Patlamaların Ardından Acil Toplantılar Yapılıyor

Yükselen gerilim yaşanan Lübnan patlamalarının ardından, İsrail hükümeti bazı önemli güvenlik toplantıları düzenleme kararı aldı. Üst düzey güvenlik yetkilileri, Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıldığı ve yaşanan artan gerilim nedeniyle "acil toplantıya" çağrıldı.

Toplantının Gündemi: Patlamalar ve Olası Misillemeler

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Haaretz'in bildirdiğine göre, Tel Aviv'de gerçekleştirilecek toplantıda, Hizbullah'ın olası tepkileri ve patlamaların sebep olduğu sonuçlar değerlendirilecek.

Başbakanlık Ofisinden Uyarı

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu toplantılara katılan üst düzey güvenlik yetkilileri ile birlikte bir araya geldi. Öte yandan, Netanyahu'nun ofisinden gelen bir diğer önemli uyarı da, hükümet yetkililerine Lübnan'daki patlamalar hakkında açıklama yapmamaları yönündeydi. Bu durum, resmi makamların sessizliği ile dikkat çekti.

İsrail, Lübnan'daki patlamaların ardından yaralanan yüzlerce kişi olduğu bilgisini de kamuoyuna duyurdu.