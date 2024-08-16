İsrail Güvenlik Yetkililerinden İran ve Hizbullah Uyarısı

İsrail Güvenlik Yetkililerinin Endişeleri

İsrail'deki güvenlik yetkilileri, İran ve Hizbullah'tan bekledikleri saldırılarla ilgili tehditlerin arttığını Bakanlar Kuruluna bildirdi.

Güvenlik Oturumu

Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kısa süre içinde İran ve Hizbullah tarafından bir saldırı olabileceği değerlendirildi.

Yetkililer, muhtemel bir saldırı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüklerini, ancak bunun başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a Ait İHA Düşürüldü

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ordu, Beyt Cin bölgesinde bulunan insansız hava aracının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını belirtti.

Lübnan'da Saldırılar Sürüyor

Ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Ayterun bölgesinde Hizbullah'a mensup bir binayı hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, İsrail topçu birlikleri Kefr Killa ve Blida bölgelerini hedef aldı.

Artan Tansiyon ve Tehditler

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sınır hattında "kontrollü çatışmalar" yaşanmakta. İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'daki Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast düzenlemesi sonucu bölgede tansiyon artmış durumda.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı cevap verme tehdidinde bulunarak, bu suikastlara misilleme yapılacağı uyarısını yaptı.