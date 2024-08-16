Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Güvenlik Yetkililerinden İran ve Hizbullah Uyarısı

İsrail güvenlik yetkilileri, İran ve Hizbullah'tan olası saldırılar konusunda kuvvetli bir endişe taşıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:19
İsrail Güvenlik Yetkililerinden İran ve Hizbullah Uyarısı

İsrail Güvenlik Yetkililerinin Endişeleri

İsrail'deki güvenlik yetkilileri, İran ve Hizbullah'tan bekledikleri saldırılarla ilgili tehditlerin arttığını Bakanlar Kuruluna bildirdi.

Güvenlik Oturumu

Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kısa süre içinde İran ve Hizbullah tarafından bir saldırı olabileceği değerlendirildi.

Yetkililer, muhtemel bir saldırı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüklerini, ancak bunun başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a Ait İHA Düşürüldü

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ordu, Beyt Cin bölgesinde bulunan insansız hava aracının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını belirtti.

Lübnan'da Saldırılar Sürüyor

Ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Ayterun bölgesinde Hizbullah'a mensup bir binayı hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, İsrail topçu birlikleri Kefr Killa ve Blida bölgelerini hedef aldı.

Artan Tansiyon ve Tehditler

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana sınır hattında "kontrollü çatışmalar" yaşanmakta. İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'daki Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast düzenlemesi sonucu bölgede tansiyon artmış durumda.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı cevap verme tehdidinde bulunarak, bu suikastlara misilleme yapılacağı uyarısını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı