Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail, Hamas'a Ait Sahte Belgelerle Kamuoyunu Manipüle mi Ediyor?

İsrail, Hamas'a ait olduğu iddia edilen sahte belgeleri yabancı basına servis etti. Kamuoyunu yanıltma çabaları soruşturuluyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:40
İsrail, Hamas'a Ait Sahte Belgelerle Kamuoyunu Manipüle mi Ediyor?

İsrail'in Suppositif Belgelerle Kamuoyunu Şekillendirme Çabası

İsrail'de, Hamas’a ait olduğu öne sürülen düzmece belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yabancı basına sızdırıldığı ortaya çıktı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, bu belgelerin arkasındaki gerçekleri açığa çıkarmak için İsrail Ordusu bir soruşturma başlattı.

Belgelerde Neler Yer Alıyor?

Haberde, bu sahte belgelerin, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile ilgili olarak ateşkes konusundaki tutumunu sorgulamak ve suçlamaları Başbakan Binyamin Netanyahu ‘nun üzerine atmak için sızdırıldığı belirtiliyor. Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazeteleri, bu belgeleri yayımlamış durumda.

Askeri Yetkililerden Yalanlama

İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Belgian newspaper Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgeler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı. Yedioth Ahronot’a açıklama yapan askeri yetkililer, ne belgenin içeriği ne de Yahya Sinvar’ın durumu hakkında bir bilginin olmadığını vurguladı.

Netanyahu'ya Yüklenen Siyasi Suçlamalar

Başbakan Netanyahu, siyasi sebeplerle Hamas ile esir takası yapmamakla eleştiriliyor. İsrail'in anlaşma sürecinde, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru’nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu ifade ediliyor.

Gazze Şeridi'nde Süregelen Çatışmalar

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla da dikkat çekiyor. Bu saldırılarda, 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 988 Filistinli yaşamını yitirdi ve 94 bin 825 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi