İsrail, Hamas'a Ait Sahte Belgelerle Kamuoyunu Manipüle mi Ediyor?

İsrail'in Suppositif Belgelerle Kamuoyunu Şekillendirme Çabası

İsrail'de, Hamas’a ait olduğu öne sürülen düzmece belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yabancı basına sızdırıldığı ortaya çıktı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, bu belgelerin arkasındaki gerçekleri açığa çıkarmak için İsrail Ordusu bir soruşturma başlattı.

Belgelerde Neler Yer Alıyor?

Haberde, bu sahte belgelerin, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile ilgili olarak ateşkes konusundaki tutumunu sorgulamak ve suçlamaları Başbakan Binyamin Netanyahu ‘nun üzerine atmak için sızdırıldığı belirtiliyor. Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazeteleri, bu belgeleri yayımlamış durumda.

Askeri Yetkililerden Yalanlama

İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Belgian newspaper Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgeler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı. Yedioth Ahronot’a açıklama yapan askeri yetkililer, ne belgenin içeriği ne de Yahya Sinvar’ın durumu hakkında bir bilginin olmadığını vurguladı.

Netanyahu'ya Yüklenen Siyasi Suçlamalar

Başbakan Netanyahu, siyasi sebeplerle Hamas ile esir takası yapmamakla eleştiriliyor. İsrail'in anlaşma sürecinde, Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru’nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu ifade ediliyor.

Gazze Şeridi'nde Süregelen Çatışmalar

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla da dikkat çekiyor. Bu saldırılarda, 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 988 Filistinli yaşamını yitirdi ve 94 bin 825 kişi yaralandı.