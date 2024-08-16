İsrail, Hamas'a Uluslararası Baskı İstiyor

İsrail, Hamas'a Baskı Yapılmasını Talep Ediyor

İsrail, 27 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından sunulan şartların kabulü için Hamas'a uluslararası baskı yapılmasını istedi.

Netanyahu'nun Şartları

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail, başta ABD olmak üzere, arabulucu ülkelerin Netanyahu'nun '27 Mayıs prensipleri' olarak adlandırdığı şartları kabul ettirmesi konusunda Hamas’a yaptığı baskıyı memnuniyetle karşılıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in temel prensipleri, ABD ve diğer arabulucular tarafından bilinmektedir" ifadesine yer verilerek, "Arabulucuların baskılarıyla Hamas'ın bu şartları kabul etmesi durumunda atılacak adımlar belirlenecektir" iddia edildi.

Şartların İçeriği

İsrail basını, Netanyahu'nun şu maddeleri içeren "27 Mayıs prensipleri"nin detaylarını paylaştı:

Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru'ndaki hakimiyet.

Gazze’yi kuzey ve güney olarak bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.

Ateşkes anlaşmasının ardından, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istemesi.

Müzakereler ve Tartışmalar

Hamaslı yetkililer, Al Jazeera'ya yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2 Temmuz'da açıklanan önerinin, Doha'daki müzakerelerdeki sonuçlarla çeliştiğini vurguladılar. Filistinli kaynaklara göre, bu görüşmelerde Netzarim Koridoru ve Philadelphia Koridoru’na dair maddeler yer almadığı belirtiliyor.

İsrail ile Hamas arasında, esir takası ve Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin sağlanması amacıyla Doha'da yapılan müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD CIA Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea gibi önemli isimler katıldı.