İsrail-Hamas ateşkesi için gözler Kahire'ye çevrildi

Gazze'de 2006'dan beri iktidarda olan Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Kahire'ye giderek Mısırlı yetkililerle Gazze'deki son durumu ve 'diğer konuları' görüşeceğini açıkladı. Hamas'a yakın kaynaklar, AFP'ye yaptıkları açıklamada, Kahire'deki görüşmelerin olası bir ateşkes ve İsrail ile yeni bir rehine anlaşması üzerine yoğunlaşacağını belirtti. Haniye, 7 Ekim'deki saldırıdan bu yana ikinci kez Mısır'a giden Hamas'ın üst düzey heyetinin de bir parçası. Haniye, Kasım ayının başında da Mısır'ı ziyaret etmişti. Hamas liderleri, Mısır istihbaratının başı Abbas Kamil ve diğer yetkililerle bir araya gelecek. Toplantılarda, İsrail ordusunun Gazze'den ayrılması ve evlerinden sürülen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi de gündemde olacak.





Hamas ve İsrail'in yeni bir ateşkes ve rehine anlaşmasına yaklaşmakta olduğu yönünde umutların arttığını bildiriyor. Hamas'ın siyasi büro başkanı Haniye, Kahire'ye gitmeden önce Katar'ın başkenti Doha'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Mısır ziyareti, CIA, Mossad ve Katar'ın Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı gizli toplantıyı da takip ediyor. Al Jazeera, ABD istihbarat servisi CIA'in Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ve İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın Varşova toplantısında ateşkes konusunda ilerleme sağladıklarını duyurdu.

Hamas'a yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, Mısır'daki görüşmelerde bir haftalık bir ateşkesin ele alınacağını söyledi. Yeni anlaşmaya göre 40 İsrailli rehine serbest kalacak. Anlaşma kapsamında kadın ve çocuk rehinelerin yanı sıra sivil erkekler de bırakılacak.Kaynak, daha çok rehinenin serbest kalması için anlaşma sağlanması durumunda ateşkesin süresinin de uzatılabileceğini ifade etti.Hamas'a yakın kaynak, ABD'nin de haberdar olduğu İsrail ve Katar'ın tekliflerinin masada olduğunu da belirtti.Katar ve Mısır'ın aracılığıyla gerçekleşen ilk ateşkes, bir hafta devam etti. Bir haftalık geçici ateşkeste Hamas 100'den fazla İsrailli ve yabancı rehineyi iade ederken, karşılığında İsrail cezaevlerinde bulunan 240 Filistinli kadın ve çocuk mahkumu saldı.İsrail, Hamas'ın elinde hala 129 rehine olduğunu tahmin ediyor.