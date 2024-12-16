İsrail, Hamas ile Esir Takası Anlaşmasını Ay Bitmeden Tamamlamak İstiyor

İsrail'den Hamas ile Esir Takası İçin Acele

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile esir takası anlaşması yapmak için "bu ay bitmeden" harekete geçmek istediğini öne sürdü. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için bir anlaşma yapılması yakın görünüyor.

Detaylar ve Anlaşmazlıklar

Haberde, İsrail'in aralık ayı sonuna kadar bir esir takası anlaşmasına varmayı hedeflediği belirtilirken, anlaşmanın detaylarının net olduğu ifade edildi. Ancak anlaşmazlık, serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde yoğunlaşıyor.

Hamas’ın az sayıda esiri serbest bırakmaya istekli olduğu, fakat İsrail'in bu sayıdan iki kat daha fazlasını talep ettiği iddia edildi. Müzakerelerin şu anki odak noktası, serbest bırakılacak esir sayısı üzerinde şekilleniyor.

İsrail Savunma Bakanı’nın Açıklamaları

Konuyla ilgili olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılmak üzere "yakın bir noktada" olduklarını vurguladı. Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." dedi.

Geçiş Süreci ve Son Gelişmeler

Katz’ın açıklamaları, Kasım 2023'te gerçekleştirilen karşılıklı esir takasının ardından geldi. Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese varıldığında, İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından saldırılarına yeniden başlamıştı. Hamas’ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.