İsrail, Hamas ile İkinci Aşama Müzakerelerini Başlatıyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine bu hafta başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:58
İsrail, Hamas ile İkinci Aşama Müzakerelerini Başlatıyor

İsrail, Hamas ile Müzakerelerin İkinci Aşamasına Geçiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını duyurdu. Saar, Güvenlik Kabinesi toplantısında alınan karar doğrultusunda, müzakerelerin yeni sürecine girdiklerini açıkladı.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı ve Açıklamalar

Saar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamen askerden arındırılmış bir bölge olmasını talep ettiklerini belirterek, "Dün bir Güvenlik Kabinesi toplantısı yaptık. İkinci aşama müzakerelerine bu hafta başlama kararı verdik." ifadelerini kullandı.

Yeni Planlar ve Stratejiler

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi kontrol etme planına karşı, Arap devletleri tarafından geliştirilen alternatif bir planın bulunduğunu aktardı. Bu planın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından incelenmeye değer bulunduğunu kaydetti.

Müzakerelerin Süreci ve Gelecek Adımlar

Saar, Gazze'nin kontrolünün Hamas'tan Filistin yönetimine devredilmesini öngören bir planı desteklemeyeceklerinin altını çizerken, ikinci aşama müzakerelerinin birinci aşamanın uygulanmasının üzerinden 16 gün geçtikten sonra başlaması gerektiğini hatırlattı.

Ancak, son çıkan haberlere göre, Güvenlik Kabinesi toplantısında bu müzakere için herhangi bir karar alınmadığı iddia ediliyor. Müzakere heyetinin ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının uygulanmasını görüşeceği belirtildi.

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