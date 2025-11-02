İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 esir cesedini aldı

İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 esir cesedini teslim aldı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim edilen 3 İsrailli esirin cesedinin alındığını duyurdu.

Teslim ve kimlik tespiti

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasına göre, ordu söz konusu üç cesedin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldı. Teslim alınan cesetlerin kimlik tespiti için Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği belirtildi. Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğunun onaylanması halinde Gazze Şeridi'nde geride 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Önceki teslimatlar ve tartışmalar

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden sonra hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti.

İsrail, yapılan testler sonucunda bu teslim edilen cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, bir diğerinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti. Ayrıca Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntılar teslim etmiş; Tel Aviv yönetimi ise otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

Olayla ilgili resmi süreç, Kızılhaç teslimi ve Tel Aviv'deki kimlik tespiti sonuçlarına göre takip ediliyor.

