İsrail, Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerden Birinin İsrailli Esire Ait Olmadığını Açıkladı

İsrail, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli esir olmadığını iddia etti. Başbakan Netanyahu durumu yorumladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:51
İsrail, Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerden Birinin İsrailli Esire Ait Olmadığını Açıkladı

İsrail'den Cenaze Açıklaması

İsrail, Gazze'de gerçekleşen ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir olmadığı iddiasını gündeme getirdi. Dün teslim edilen 4 cenaze arasında, Shiri Bibas adlı esirin cenazesinin bulunmadığı resmi bir açıklama ile duyuruldu.

Ordu Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir esir ile eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Ariel ve Kfir Bibas’ın kimliklerinin ise tespit edildiği belirtildi. Ordu, ayrıca Hamas'tan Shiri'yi tüm esirler ile birlikte geri vermesini talep etti.

Başbakan Netanyahu'nun Açıklamaları

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir Oded Lifshitz’e ait olduğunu doğruladı. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığı yönündeki iddialara ilişkin bir görüntülü mesaj yayımladı. Netanyahu, teslim edilen cenazenin Shiri Bibas’a ait olmadığını savunarak, Hamas’ın Gazzeli bir kadının cenazesini gönderdiğini ileri sürdü.

Netanyahu, bu durumun Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu belirterek, "Hamas bunun bedelini ödeyecek" şeklinde ifadeler kullandı.

Hamas'ın Cenaze Teslimi

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazelerini, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail tarafından teslim alındı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı" dedi. Anlaşma gereği, 4 İsrailli esirin cenazesine karşılık olarak, 22 Şubat'ta İsrail'in bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

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