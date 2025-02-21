İsrail, Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerden Birinin İsrailli Esire Ait Olmadığını İddia Etti

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir ile bağlantılı olmadığını bildirdi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, teslim edilen dört cenaze arasında Shiri Bibas'ın cenazesinin bulunmadığını belirtti. Açıklamada, "Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir esir ile eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" denildi.

Ayrıca, Ariel ve Kfir Bibas'ın kimliklerinin teşhis edildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Hamas'ın, Shiri'yi tüm esirlerimizle birlikte evine iade etmesini talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğrulamıştı.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim ettiğini belirtmiş, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesinin", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine verildiğini duyurmuştu.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler arasında Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas yer alıyordu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı bir açıklamada, "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı" ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşma kapsamında, 22 Şubat'ta İsrail'in bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.