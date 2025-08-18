DOLAR
İsrail: Hamas'ın Yanıtına Rağmen Esir Takası Tutumu Değişmedi

İsrail medyası, Hamas’ın yanıtına karşın Tel Aviv’in esir takası anlaşmasındaki tutumunun değişmediğini, görüşmelerin ise arabulucularla sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:49
İsrail: Hamas'ın yanıtına rağmen esir takası tutumu değişmedi

İsrail medyası, Hamas’ın yanıtına rağmen Tel Aviv’in esir takası anlaşmasına ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, Hamas’ın yanıtını almış olmalarına rağmen pozisyonda değişiklik olmadığını ifade etti.

Müzakereler ve arabulucular

Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktardı. Yayın, Dermer’in ayrıca Katarlı arabulucularla Hamas’ın İsrail’e ilettiği yanıtı görüştüğünü ve bu yanıtın iki taraf arasındaki uçurumu önemli ölçüde azalttığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Hamas ile İsrail arasında yeni bir anlaşma için Mısır-Katar önerisinin Witkoff’un temel önerisine çok benzediğini duyurdu. Kaynaklar, kısmi bir anlaşma için yürütülen müzakerelerin Netanyahu’nun onayı ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini aktardı.

Hamas'ın açıklaması

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti. Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Öte yandan basında yer alan haberlere göre işgal planı aşamalı olarak uygulanacak; saldırıların önce Gazze kentinde başlayacağı, daha sonra orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edildi.

