İsrail-Hamas Savaşı Şiddetleniyor: New York Times Çarpıcı Detayları Gündeme Taşıdı!

İsrail ile Hamas arasında süren savaşta yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. New York Times'ın duyurusuna göre Hamas İsrail'in nükleer füze programı ile saldırıda bulundu.

İsrail-Hamas Savaşı Şiddetleniyor: New York Times Çarpıcı Detayları Gündeme Taşıdı!
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New York Times'da yer alan habere göre Hamas İsrail'in nükleer füze programı ile bağlantılı olduğu belirtilen üsse saldırıda bulundu. 

Yapılan habere göre İsrail'in tüm reddetmelerine rağmen nükleer silahlara sahip olduğunun ve bunun bilindiğinin altı çizildi. Öte yandan konu ile ilgili Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen ile görüşme gerçekleştiren gazete yetkilileri, Kristensen'in 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampasının merkez üssünde bulunduğunu tahmin ettiği iddiasını da gündeme taşıdı.

Uzman yorumları ve ortaya atılan iddialara göre İsrail'in Jericho füzeleri nükleer başlıklarını taşıyacak güce ve donanıma sahip. Bu bilgi ABD hükümet belgelerine göre de onaylanıyor.

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