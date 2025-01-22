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İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti

İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde Hamas'tan Arbel Yehud'un serbest bırakılmasını talep etti. İddialar güçleniyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:59
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti

İsrail, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamındaki ikinci tur esir takasında Hamas'tan Arbel Yehud isimli sivil kadının serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail hükümeti Cuma günü yapılacak Esir Takası'nın öncesinde, Mısır'daki arabuluculara Yehud'un serbest bırakılmasına yönelik başvuruda bulundu.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar Mısır'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İkili, Kahire'deki Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Philadelphi Koridoru'ndaki durumu değerlendirerek, bugün İsrail'e geri döndü.

Haber kaynakları, Arbel Yehud’un İslami Cihad Hareketi tarafından tutulduğunu ve bu nedenle Hamas'ın serbest bırakılacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmadığını aktarıyor.

Hamas'ın, esir takasına dair isim listesini arabulucular aracılığıyla Cuma günü resmi olarak İsrail'e iletmesi bekleniyor.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar'ın arabuluculuğunda 15 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Bu çerçevede, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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