İsrail, Hamas'tan Esir Serbest Bırakımında Talepte Bulunabilir

İsrail'den Hamas'a Yeni Talepler

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması doğrultusunda serbest bırakılacak esirlerin listesinin genişletilmesi için Hamas'tan talepte bulunmayı düşünüyor.

Kanal 12'den Gelen Bilgiler

Kanal 12'nin haberinde, "İsrail, Hamas'tan arabulucular (Mısır, Katar ve ABD) aracılığıyla anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini genişletmesini isteme olasılığını çalışıyor." ifadelerine yer verildi. Bu talebin, bazı esirlerin hasta ve yaralı olduğunun tespit edilmesi sebebiyle gündeme geldiği belirtiliyor.

Hamas'tan Esir Takası Üzerine Açıklama

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Hamas, bu kararın esir takasından 5 gün önce açıklandığını, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı yapma fırsatı verildiğini savundu.

Trump’ın Uyarıları ve Netanyahu’nun Tehdidi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanarak durumu ciddiyetle ele aldı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmadığı takdirde ateşkesin sona ereceğini ve şiddetli saldırılara başlayacaklarını söyledi. Netanyahu, ordusuna Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.