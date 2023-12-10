İsrail Han Yunus'ta bir evi vurdu: Çok sayıda ölü ve onlarca yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir evi hedef alarak 10 sivilin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Filistin’in resmi haber kaynağı WAFA, İsrail’e ait savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güney bölgesinde bir eve saldırdığını duyurdu.

Haberde, Han Yunus’taki hava saldırısında, çoğunluğu çocuk olan 10 sivilin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, İsrail topçularının, Han Yunus’ta bulunan Avrupa Hastanesi’nin yakınlarını bombaladığına da vurgu yapıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Balah bölgesiyle birlikte Nusayrat, el-Magazi, ez-Zavayide mülteci kamplarına da şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesindeki saldırılarına da devam ettiği kaydedildi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürüyor: Han Yunus’ta bir ev bombalandı, çok sayıda can kaybı ve yaralı var





İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİNDEN SONRA 7 EKİM

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilerin ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerin sürekli ihlal edilmesine karşı koyma” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de geniş çaplı bir saldırı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda, 310’u asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ise en az 7 bin 700’ü çocuk, 5 bin 150’si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli yaşamını yitirdi. Enkazların altında binlerce ceset olduğu söyleniyor.

İsrail ordusu, halkın korunmak için gittiği hastane ve eğitim kurumlarını da vurarak sivil altyapıyı yok ederken, kara işgalinde 93 askerini kaybetti.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürüyor: Han Yunus’ta bir ev bombalandı, çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlük bir “insani mola” verildi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail binlerce Filistinliyi tutuklayıp hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 275 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında yaşanan düşük şiddetli çatışmalarda da 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah üyesi ve 6 İsrail askeri hayatını kaybetti.