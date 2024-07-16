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İsrail Han Yunus'ta sivilleri hedef aldı: 13 Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail'in Han Yunus'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı. Saldırının yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu çadır alanının yakınına isabet ettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:33
İsrail Han Yunus'ta sivilleri hedef aldı: 13 Filistinli hayatını kaybetti!

Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır alanının yakınına düzenlediği hava saldırısında en az 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

Filistinli sağlık yetkilileri, saldırının yerinden edilen ailelerin bulunduğu Attar Caddesi'nde gerçekleştiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri, yaralıların durumlarının ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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