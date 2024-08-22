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İsrail, Han Yunus'ta Yaralıların Tahliyesini Engelliyor

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yıkılan bir evde mahsur kalan yaralıların tahliyesine izin vermedi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:22
İsrail, Han Yunus'ta Yaralıların Tahliyesini Engelliyor

İsrail, Gazze'deki Yaralıların Tahliyesini Engelliyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yıkılan bir evde mahsur kalan yaralıların tahliyesine, İsrail ordusu tarafından izin verilmediği bildirildi.

Yaralıların Çığlıkları Görmezden Geliniyor

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Ebu Hadrus ailesine ait evde mahsur kalan yaralıların kurtarılması için talep edilen koordinasyon çağrısını reddettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Ebu Hadrus ailesinin yaralıları için yapılan sayısız çağrıya kayıtsız kalmak, onların hayatını tehdit etmekte” denildi. Ayrıca, bu durum, 'mürettebatımızın onları kurtaramadığı için hayatını kaybedenlerin sayısına eklenmesi riskini barındırıyor' şeklinde bir uyarı yapıldı.

Uluslararası Tehditler ve Cezasızlık

Gazze Sivil Savunma, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) bu duruma kayıtsız kalmasını da kınadı. Açıklamada, yaralıların çığlıklarının göz ardı edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Ölü Sayıları ve İnsani Kriz

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 16,480'i çocuk, 10,980'i kadın olmak üzere toplamda 40,265 Filistinli hayatını kaybetti, 93,144 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu ve hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bildiriliyor.

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