İsrail Hapishanelerinde 22 Yıl Kalan İki Filistinli Esir Serbest Bırakıldı

22 Yıllık Hapis Cezası Sona Erdi

İsrail ordusu, 22 yıl süren hapis cezasının ardından iki Filistinli esiri serbest bıraktı. Filistin Esirler Derneği tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan isimler Ratib Hureybat ve Mahmud Ebu Salih olarak duyuruldu.

Geçikmeli Tahliye Süreci

Açıklamaya göre, Hureybat ve Ebu Salih'in tahliye süreçleri kasıtlı olarak geciktirildi. Dernek, serbest bırakılma anında bu iki esirin El Halil'deki karşılanma alanına güvenlik güçlerince baskın yapıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin esirlerin ailelerini tehdit ettiği ve medyanın isteği üzerine tahliye görüntülerinin çekilmesine engel olduğu iddia edildi.

Artan Gözaltılar ve Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddet olaylarının artmasına yol açtı. Filistin Esirler Derneği ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, o tarihten bu yana 9,870 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bunun yanı sıra, 7 Ekim'den itibaren yapılan saldırılar sonucunda 592 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, uluslararası toplumda kaygı yaratmaya devam ediyor.