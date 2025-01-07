İsrail Hapishanelerinde 54 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 54 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamın 35'inin Gazze Şeridi'nden olduğu belirtildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını duyurdu. Açıklamada, 1967'den bu yana, toplamda 291 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.

7 Ekim 2023'ten itibaren, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, İsrail hapishanelerinde bu süreçte 35'i Gazze'den olmak üzere 54 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, İsrail güçleri, aynı tarihten itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir.

Filistin makamları, alıkonulan bireylerin İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade ediyor.